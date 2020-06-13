Контрразведка Чехии закрыла дело о «яде из России»

В Чехии контрразведка закрыла дело о якобы привезенном из России яде. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности и информации Чехии (СБИ).

В СБИ отметили, что утечка информации о «деле об угрозе для чешских коммунальных политиков» в СМИ сделала невозможным его расследование.

В тексте также говорится, что данные о «яде» не подтвердились.

Контрразведка уточнила, что полученная в рамках работы СБИ информация стала основой для принятия решения премьера и МИД страны о высылке двух российских дипломатов.

Кроме того, СБИ запросила прокуратуру о начале расследования по утечке информации в СМИ.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

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