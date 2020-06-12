В Минздраве отметили поспешность утверждений о полной победе над COVID-19
Говорить о полной победе над пандемией новой коронавирусной инфекции в настоящее время рано, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения . Об этом сообщает ТАСС.
Заболевание продолжает регистрироваться в регионах страны, хоть и в меньшей степени, отметила врач. Она подчеркнула важность соблюдения индивидуальны мер защиты в условиях ослабления мер.
По состоянию на 12 июня, в России выявлено 511 423 случая новой коронавирусной инфекции, из них 6 715 – с летальным исходом. Выздоровели 269 370 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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