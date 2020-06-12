Раввин Лазар вылечился от коронавируса

Главный раввин России Берл Лазар излечился от коронавирусной инфекции, его выпишут из больницы в пятницу, 12 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Компьютерная томография показывает, что все пришло в норму, температуры уже давно нет, так что все замечательно», — сообщил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Он также отметил, что Лазар очень рад выписке, так как для него важно быть дома на шаббат.

Раввин был госпитализирован 4 июня после обнаружения у него COVID-19.

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