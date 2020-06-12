Почти 25 авиарейсов отменено и задержано в Москве

В столичных аэропортах отменили и задержали более 20 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 00.20 мск, в Домодедово два рейса задержано и 17 — отменено.

При этом во Внуково отменено три рейса, а в Шереметьево задержано два рейса.

Данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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