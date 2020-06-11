Путин присвоил представителю СК Светлане Петренко звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета России Светлане Петренко. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Этим же указом глава государства присвоил более 40 генеральских званий сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии.

До генерал-полковника Росгвардии повышен командующий Восточным округом Юрий Яшин. Звание генерал-майора получили Михаил Варенцов, Вячеслав Селиванов, Естай Джангунаков, Сергей Краев, Александр Нестеренко, Владислав Суханов и Сергей Шнейдерман.

В МЧС генерал-лейтенантами стали замминистра ведомства Николай Гречушкин, начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин. До генерал-майора повысили директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, а также Владимира Бирючкова, Александра Кошеля, Петра Кугуя, Николая Любавина, Ивана Павленко и Александра Тарарыкина.

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