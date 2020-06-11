В CША потребовали убрать рекламный щит с Дядей Сэмом

Более 75 000 американцев подписали петицию за то, чтобы рекламный щит с изображением Дяди Сэма, находящийся в штате Вашингтон, был убран. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По утверждению петиционеров, многие шутки, которые размещаются на этом билборде, являются либо расистскими, либо каким-либо образом показывают нетерпимость к некоторым членам общества.

В США происходят массовые протесты и беспорядки после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.