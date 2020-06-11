Собянин призвал жителей регионов ограничить поездки в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока необходимо ограничить поездки гостям из других российских регионов в столицу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он выразил уверенность, что карантин для приезжающих из регионов России в Москву введен не будет.

«Если есть необходимость - приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки», — сказал Собянин, отвечая на вопрос, можно ли оказаться на карантине, если прибыть в столицу из другого региона.

Cогласно последним данным, в столице выявлено более 200 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 115 769 человек, 3 138 пациентов скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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