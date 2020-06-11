В Белоруссии отменили самоизоляцию для приезжающих из 37 стран
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Власти Белоруссии отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции для приезжающих из ряда государств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
Таким образом, из перечня стран, в которых выявлены случаи COVID-19, исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Польша, Сербия, Словакия, Словения и другие.
Всего 37 стран. России среди них нет.
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