В Белоруссии отменили самоизоляцию для приезжающих из 37 стран

Власти Белоруссии отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции для приезжающих из ряда государств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Таким образом, из перечня стран, в которых выявлены случаи COVID-19, исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Польша, Сербия, Словакия, Словения и другие.

Всего 37 стран. России среди них нет.

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