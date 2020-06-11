В Индонезии число заражений коронавирусом превысило 35 тысяч

В Индонезии число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 979, превысив 35 тыс., пишет минздрав страны.

Днем раньше прирост составлял 1240 случаев.

Всего в стране от коронавируса вылечились 12 тыс., погибли две тысячи пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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