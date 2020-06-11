В Самарской области маньяка осудили за убийство двух девочек

В Самарской области маньяк Олег Рыльков, осужденный за 64 преступления, признался еще в двух убийствах, за что получил дополнительные 19 лет к своему пожизненному сроку, сообщает СУ СК по области.

Уже находясь в колонии «Черный дельфин», Рыльков признался что в 1994 и 1997 году убил и изнасиловал 16-летнюю и восьмилетнюю девочек.

«Проведены проверки показаний на месте происшествия с Рыльковым, допрошены предполагаемые косвенные свидетели и представители потерпевших, получены результаты судебных экспертиз, в том числе психолого – психиатрических, которые подтвердили дееспособность обвиняемого при совершении им преступлений», — говорится в сообщении.

Олег Рыльков насиловал и потрошил девочек и женщин в 90-х годах. В конце 90-х он получил высшую меру наказания, но после введения моратория на смертную казнь приговор заменили пожизненным сроком.

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