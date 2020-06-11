Глава Россотрудничества покинула пост

Элеонора Митрофанова больше не занимает пост главы Россотрудничества, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Михаила Брюханова.

«Вчера у Элеоноры Валентиновны был последний рабочий день. По идее, должен быть указ о ее освобождении от должности, пока такого указа нет, но полномочия она уже не исполняет с сегодняшнего дня», — сказал Брюханов.

Он отметил, что временно руководит Россотрудничеством Павел Шевцов по приказу министра иностранных дел.

Ранее Митрофанова сообщила, что после ухода станет послом по особым поручениям в МИД. Также она добавила, что пост главы Россотрудничества займет член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.