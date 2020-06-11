Деятельность нарколаборатории пресекли в Приморье

Пограничники выявили и пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков в Приморском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-группы пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

Лаборатория была организована в городе Артем, она находилась на арендованной даче, заявил представитель ФСБ. На месте были обнаружены сильнодействующие наркотические вещества, а также около 10 литров химических веществ, из которых синтезируются наркотики.

По данным ФСБ, к организации лаборатории причастны двое жителей Приморья, в их отношении возбуждено уголовное дело.

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