В Иране коронавирусом заразились более 15 тысяч человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Иране за последние сутки превысило 15 тыс, погибли более 400 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«В лабораториях министерства здравоохранения и окружающей среды зарегистрировано 1146 случаев заражения за сутки», — заявили в ведомстве.

Таким образом с начала пандемии в стране медики зафиксировали 15 414 случаев заражения инфекцией, погибли 426 человек, выздоровели 6214 пациента.

Ранее власти страны решили продлить комендантский час в населенных пунктах до конца недели в рамках борьбы с распространением инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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