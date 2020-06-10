Суд Петербурга остановил производство по УДО экс-депутата Глущенко за убийство Старовойтовой

Петербургский суд остановил производство по заявлению об УДО бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, который осужден за убийство политика Галины Старовойтовой в 1998 году. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда уточнили, что экс-чиновник не отбыл весь необходимый для УДО срок заключения, а также добавили, что он сам отказался от УДО.

Ходатайство об УДО ранее подал сам Глущенко.

«Глущенко передумал и просил судью не рассматривать его ходатайство об УДО», — отметили в суде.

В 2015 году суд приговорил Глущенко к 13 годам лишения свободы за организацию убийства.

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге.

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