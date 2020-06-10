Посол КНР: первоисточник COVID-19 мог появиться не в Китае

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай, возможно, не является изначальным источником коронавируса, а лишь стал первым обнаружившим COVID-19 государством. Об этом пишет РИА «Новости».

Он признал, что первая вспышка заражений действительно произошла в КНР, но источник мог появиться в другой стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

До этого американские ученые высказали предположение, согласно которому COVID-19 возник в Китае еще в конце лета 2019 года. Такие выводы они сделали на основе спутниковых снимков парковок у китайских больниц и поисковых запросов заболеваниях.

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