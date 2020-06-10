Врач рассказал об эффективности перчаток в борьбе с COVID-19

Согласно последним данным, коронавирусная инфекция живет на различных поверхностях недолгое время, но при большом скоплении людей в общественных местах стоит надевать перчатки. Такое мнение выразил главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин, передает РИА «Новости».

По мнению специалиста, к ношению перчаток стоит относиться более либерально, так как COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Он обратил внимание на то, что перчатки на летних верандах кафе и ресторанов тоже могут не понадобиться, так как продуваемость пространства уменьшает шансы подцепить инфекцию.

«Но если мы находимся в общественных местах с большим скоплением людей, то, наверное, надо (надевать перчатки), — подчеркнул Ломакин.

По состоянию на 10 июня в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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