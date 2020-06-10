В Израиле прошли протесты из-за убийства полицией аутиста

В израильских городах с большой долей арабского населения прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Причиной протестов стало убийство по ошибке израильскими полицейскими аутиста. В мае бойцы пограничной полиции Израиля по ошибке застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооруженного человека. Убитым оказался 32-летний Ияд аль-Халак, который страдал аутизмом и не имел при себе оружия.

Массовые протесты прошли в Яффо, Иерусалиме и Хайфе.

В местной полиции рассказали, что в городе Яффо сотрудникам правоохранительных органов пришлось вмешаться после того, как участники демонстрации начали кидать камни в полицейских и их автомобили. В Иерусалиме шесть человек были арестованы после того, как пытались заблокировать трамвайные пути.

Данные акции прошли на фоне протестов в Соединенных Штатах. 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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