В ООН предупредили об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса может привести к глобальной продовольственной катастрофе, если не будут предприняты срочные меры, сообщает ТАСС.

«Если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что специалисты организации в настоящее время наблюдают сбои в функционировании продовольственных систем из-за карантинных ограничений по всему миру.

По его словам, многие страны уже испытывают дефицит продовольствия, а голод и недоедание фиксировались в некоторых из них еще до начала пандемии.

В числе необходимых мер, генсек предложил срочно проработать вопрос поддержки детей, оставшихся без школьного питания. Сейчас в эту категорию попадает около 352 млн человек по всему миру.

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