СК начал внутреннюю проверку после истории о пририсованной маске

СК Белгородской области начал внутреннюю проверку после публикации в СМИ фотографий следователя Александра Сиденко, которому пририсовали защитную маску в фотошопе после встречи с медиками, сообщает РИА «Новости».

«Мы удалили эти фотографии во избежание последующего негатива и проверяем, как обстояли дела на самом деле», — прокомментировала ситуацию помощник руководителя управления СК по региону Елена Козырева.

Ранее в социальных сетях появились фотографии руководителя Алексеевского межрайонного следственного отдела Александра Сиденко с медиками подстанции скорой помощи в Белгородской области. Фотография была представлена в пресс-релизе регионального СК.

На фотографиях видно, что маску следователю нарисовали в фотошопе уже после встречи с врачами.

Позднее фото с «маской» были удалены с ведомственного сайта.