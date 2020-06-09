Госдума одобрила запрет на высадку из транспорта детей-безбилетников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вводится запрет на высадку детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, детей до 16 лет не смогут высаживать из общественного транспорта, если у них не окажется билета. Это касается детей, которые едут без сопровождения взрослых.

При этом данные не будут распространяться на взрослых вместе с детьми в случае безбилетного проезда. Так, в случае отказа от оплаты проезда взрослые и несовершеннолетние вместе обязаны выйти на ближайшей остановке.

Правительство в проекте закона предлагает позволить регионам самим вводить порядок контроля оплаты проезда в городском, пригородном, а также междугородном транспорте.

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