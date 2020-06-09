Вуколов освобожден от должности замминистра труда и соцзащиты

Глава правительства Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности заместителя министра труда и социальной защиты по его просьбе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по его просьбе», — говорится в сообщении.

Вуколов был назначен на пост замминистра труда и социальной защиты в апреле 2019 года.

До этого на протяжении шести лет он занимал должность руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

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