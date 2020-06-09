Специалисты рассказали, как легко сбросить лишний вес после карантина

Сбросить лишние килограммы, набранные во время карантина, можно следуя простым советам специалистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации Роскачества.

Во-первых, если человек занимается спортом, то ему необходимо сократить число потребляемых калорий в среднем на 15-30% от суточной нормы. Если же физическая нагрузка отсутствует, то следует уменьшить калорийность суточного рациона на 200–300 килокалорий.

Во-вторых, сбросить вес поможет правильный режим питания с интервалами между приемами пищи около 3,5-4 часов и правилом «одной тарелки» (половина тарелки овощей, по четверти нежирного белка и медленных углеводов).

Также россиянам посоветовали перестать употреблять быстрые углеводы, пить достаточное количество воды, преодолевать не менее 10 тысяч шагов в день (даже в квартире) и ложиться спать до полуночи.

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