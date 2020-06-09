Глава Минюста США выступил против применения полицией удушающих приемов

Министр юстиции Соединенных Штатов — генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что необходимо ввести запрет для полицейских на применение удушающих приемов против задержанных, кроме как в экстренных ситуациях, сообщает Fox News.

«Думаю, нам нужно запретить удушающие захваты», — сказал Барр в интервью каналу.

По его словам, исключение из этого правила может существовать для случаев, когда жизни полицейского угрожает опасность.

Он также отметил, что федеральные власти США должны способствовать выработке «ясных» и единых стандартов для полиции в вопросе физического обезвреживания нарушителей закона.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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