ВОЗ советует россиянам продолжать носить маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует гражданам России продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

В людных местах маски обеспечивают защиту, напомнила Вуйнович, призвав также не забывать, что маски не являются стопроцентной защитой.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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