Московские суды возвращаются к работе в обычном режиме
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Суды Москвы вернутся к работе в обычном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, посетить суд лицам, в том числе не являющимся участниками, можно со вторника, 9 июня.
Однако при этом посещающие суды должны носить защитные маски, а также перчатки.
Глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что на территории судов также сохраняется требование по соблюдению безопасного расстояния.
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