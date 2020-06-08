Московские суды возвращаются к работе в обычном режиме

Суды Москвы вернутся к работе в обычном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, посетить суд лицам, в том числе не являющимся участниками, можно со вторника, 9 июня.

Однако при этом посещающие суды должны носить защитные маски, а также перчатки.

Глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что на территории судов также сохраняется требование по соблюдению безопасного расстояния.

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