ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание членов наркогруппировки за приобретение и сбыт кокаина на территории Московского региона. Об этом сообщает ТАСС.

Было задержано три человека, которым уже предъявлено обвинение по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Задержанным, согласно статье, может грозить пожизненное заключение.

По данным ФСБ, участники наркогруппировки участвовали в сбыте 34,7 кг кокаина.

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