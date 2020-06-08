Родные Джорджа Флойда обратились к ООН

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от действий полиции во время задержания, призывает ООН вмешаться в процесс рассмотрения дела о его смерти. Об этом сообщает CNN.

Также адвокат семьи Бенджамин Крамп также от лица родственников просит ООН предоставить рекомендации по реализации реформы американской полиции.

Он подчеркнул, что группа людей, которая систематически «лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь», должна обратиться к ООН с просьбой вмешаться.

Крамп также указал на необходимость проведения независимого вскрытия, которые позволят в будущем устанавливать точные причины смерти граждан в случае действий сотрудника правоохранительных органов. Он добавил, что необходимо и проведение независимых судебных разбирательств.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.