Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председательствующего судью по делу МН-17 Хендрика Стинхейса.

По его словам, в 2014 году суд запрашивал США, можно ли приложить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты. Вашингтон в ответ прислал меморандум. С ним ознакомился голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом.

«Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму», — сказал судья.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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