В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето
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Россиян ждет теплое, но неоднородное лето, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, с вероятностью около 65% нынешним летом температура будет на уровне или выше нормы. Однако лето не будет однородным.
В качестве примера Вильфанд привел недавний перепад в температуры в Москве, где холодная погода сменилась жарой.
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