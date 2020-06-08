В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето

Россиян ждет теплое, но неоднородное лето, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, с вероятностью около 65% нынешним летом температура будет на уровне или выше нормы. Однако лето не будет однородным.

В качестве примера Вильфанд привел недавний перепад в температуры в Москве, где холодная погода сменилась жарой.

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