Голикова попросила проработать варианты закупки лекарства «Спинраза»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала президента России Владимира Путина поручить проработать варианты финансирования закупки препарата «Спинраза», который применяется при лечении спинально-мышечной атрофии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российскому лидеру рассказали о данном лекарстве во время его встречи с работникам соцучреждений и НКО. Они отметили большую стоимость этого препарата, а также то, что не все регионы могут обеспечить «Спинразой» пациентов.

«Это действительно очень серьезная проблема, о которой сказал коллега... мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему», — сказала Голикова на встрече.

Она указала, что речь идет о средствах регионов, частично средствах федерального бюджета, а также о привлечении социально-ориентированного бизнеса, чтобы они финансового помогли созданию фонда поддержки тяжелобольных детей.

«Если вы дадите такое поручение, мы его с удовольствием проработаем, поскольку это очень значимая проблема», — добавила Голикова.

При этом глава государства согласился с данной инициативой.

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