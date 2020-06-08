Стрелявший по прохожим на юго-западе Москвы задержан
Правоохранители задержали стрелка, открывшего огонь по прохожим на улице Строителей в Москве, он ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Стрелявший задержан, он получил ранение», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время помощь раненому нападавшему оказывают врачи.
Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «хулиганство» после того, как неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим на юго-западе Москвы.
По информации очевидцев пришествия, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В результате происшествия оказались ранены два человека.
Операция по обезвреживанию неизвестного проводилась более полутора часов. В переговоры мужчина вступать отказался. Его личность устанавливает полиция.
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