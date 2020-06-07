По факту стрельбы на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на юго-западе Москвы, пишет РИА «Новости».
Старший помощник руководитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова уточнила, что дело возбуждено по статье «Покушение на убийство» и «Хулиганство».
Она также отметила, что в результате стрельбы пострадал по меньшей мере один человек. Информация о других пострадавших уточняется.
Ранее мужчина устроил стрельбу из окна дома на улице Строителей из охотничьего ружья. На месте инцидента работает полиция.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мужчина открыл стрельбу на юго-западе Москвы