По факту стрельбы на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на юго-западе Москвы, пишет РИА «Новости».

Старший помощник руководитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова уточнила, что дело возбуждено по статье «Покушение на убийство» и «Хулиганство».

Она также отметила, что в результате стрельбы пострадал по меньшей мере один человек. Информация о других пострадавших уточняется.

Ранее мужчина устроил стрельбу из окна дома на улице Строителей из охотничьего ружья. На месте инцидента работает полиция.

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