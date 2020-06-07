Уфимская дознавательница раскрыла детали «пьяной вечеринки»

Уфимская дознавательница рассказала о подробностях вечеринки, которая стала причиной судебного процесса об изнасиловании. Соответствующее заявление она сделала в эфире НТВ.

Она отметила, что трое коллег, которые напали на нее, ранее потребовали явиться в отдел по приказу.

«Я не могла никак. Это был приказ. Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству», — сказала дознавательница.

Женщина добавила, что доверяла коллегам, поскольку они даже были знакомы с ее отцом. По ее словам, ей не дали возможности покинуть отдел, когда она хотела уйти.

Как стало известно ранее, два других фигуранта, Салават Галиев и Эдуард Матвеев, были полностью оправданы башкирским судом.

По версии следствия, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району 30 октября 2018 года, подозреваемые напали на дознавательницу, бывшую сотрудницу полиции Уфы Гульназ Фатхисламову, а затем изнасиловали ее.