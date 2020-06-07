Глава профсоюза полиции РФ назвал унижением преклонение колен коллегами из США

Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин считает, что преклонение колен американскими стражами порядка — это унижение, передает РИА «Новости».

«Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени?», — заявил Пашкин.

По его мнению, сотрудники американской полиции должны были заявить протестующим, что не поддерживают убийство, однако должны обеспечивать порядок и не допустят бесчинств.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп поблагодарил силовиков за действия на протестах в Вашингтоне

— WSJ: ФБР увидело признаки теракта в нападении на полицейского в Нью-Йорке

— В Вашингтоне двух военных на месте протестов ударила молния