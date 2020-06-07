Папа Римский содействует освобождению украинского нацгвардейца в Италии
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Папа Римский Франциск содействует освобождению служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива из тюрьмы в Италии, сообщил украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.
«Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива», – написал глава государства.
Маркив признан виновным в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова под Славянском в 2014 году, он приговорен к 24 годам заключения.
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