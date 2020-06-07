Минпросвещения: колледжи России должны начать работать с 1 сентября

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что российские колледжи должны начать работать с 1 сентября и научиться организовывать учебный процесс в любых условиях, передает РИА «Новости».

Глушко отметил, что в колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется также культура организации рабочего места, процесса и техники безопасности.

Поэтому, по его мнению, колледжи должны научиться работать в любых условиях.

За лето Минпросвещения должно удостовериться, что каждая образовательная организация обеспечит условия, чтобы студенты могли учиться без масок, добавил замминистра.

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