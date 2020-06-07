РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим

С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники из числа компаний-партнеров столичной мэрии.

Отмечается, что эти данные подтвердил близкий к столичным властям источник. По его словам, об этом может быть объявлено уже 8 июня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил «радикальные решения» по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии, так как власти продолжают наблюдать положительную динамику в ситуации с COVID-19.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за сутки выявлено 1956 случаев COVID-19

— Еще 55 пациентов с COVID-19 скончались в Москве