Пассажиропоток транспорта в Москве вырос до 5 млн человек в сутки

Пассажиропоток московского общественного транспорта вырос до 5 млн человек в сутки после смягчения мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, в городе сохраняется положительная динамика по COVID-19 после открытия торговли, отметил Собянин.

По последней информации, в России выявлено 458 689 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 5 725 – с летальным исходом. Выздоровели 221 388 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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