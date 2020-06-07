В Красноярском крае из-за дождей поврежден второй мост

В Красноярском крае дожди подмыли опоры автомобильного моста на реке Сейба, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МВД России по региону.

В результате было закрыто движение по данному участку автодороги.

В настоящее время безопасность дорожного движения на автотрассе «Саяны» в Курагинском районе обеспечивают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщилось, что из-за дождей частично разрушился автомобильный мост на реке Малый Кой в Партизанском районе.

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