В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Тувы.

В документе указывается, что карантин объявляется из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и необходимости усиления мер по недопущению распространения коронавируса в регионе.

«Установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», — говорится в распоряжении.

Как известно, в Туве до 30 июня действует режим самосохранения.

Согласно данным Роспотребнадзора и Минздрава республики, по состоянию на 6 июня в регионе зафиксировано 1 607 случаев COVID-19.

Всего в России выявлено 458,6 тыс. случаев коронавируса нового типа, 221,3 тыс. человек вылечились, 5 275 пациентов скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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