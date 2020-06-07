В Приморском крае отменили карантин для въезжающих в регион

Режим въезда в Приморский край, который предполагал обязательный 14-дневный карантин как для всех въезжающих в регион, отменен. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Власти Приморья отметили, что с воскресенья, 7 июня, начинает действовать новый порядок въезда в регион.

Как рассказали в региональном правительстве, теперь приезжающим в регион нужно будет заполнять анкету, в которой необходимо указать контактные данные, цель приезда, адрес проживания.

«После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», — рассказали в пресс-службе.