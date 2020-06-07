Врач Комаровский дал совет переболевшим коронавирусoм

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что люди, переболевшие коронавирусом нового типа, все равно должны соблюдать меры предосторожности. Об этом он сказал в своем Instagram.

Доктор отметил, что даже выздоровевший человек может переносить COVID-19, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».

«Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его», — написал Комаровский.

По его словам, людям, перенесшим эту инфекцию, необходимо соблюдать безопасное расстояние и «мыть руки».