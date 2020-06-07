В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.

На снимке видно, что его супруга лежит в гробу, вокруг которого стоят люди, пришедшие попрощаться с покойницей.

«Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех», — написал Норкин.

Пользователи сети поддержали вдовца и пожелали ему сил.

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни. Прощание с ней прошло 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино.

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