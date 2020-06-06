Туристы смогут вернуться на Шри-Ланку с 1 августа

Власти Шри-Ланки намерены с 1 августа возобновить работу турсектора в стране, приостановленную из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление по развитию туризма республики.

Руководство страны намерено в связи с открытием границ дать возможность туристам продлевать срок действия визы с 30 дней до полугода, чтобы привлечь больше отдыхающих на остров.

«Рассматривается вопрос о дальнейшем отдыхе для гостей с длительным пребыванием, что позволит туристу получить пятилетнюю многократную визу с максимальным сроком пребывания 6 месяцев», — заявили в управлении.

Желающим посетить страну необходимо будет предъявить справку об отсутствии коронавируса. В случае, если турист будет находиться в ожидании результатов теста, его бесплатно разместят в пятизвездочном или четырехзвездочном отеле в Коломбо или его окрестностях.

В настоящее время в стране зафиксирован 1 801 случай заражения коронавирусом, погибли 11 человек.

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