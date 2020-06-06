Нью-Дели может угрожать мощное землетрясение в ближайшие дни
Мощное землетрясение может произойти на днях в Северной Индии, в том числе в районе столицы, сообщает газета The Times of India со ссылкой на заявление специалистов из отдела прикладной геофизики и сейсмологии Индийского института технологий в Дханбаде.
«Повторяющиеся толчки небольших величин указывают на большее землетрясение. Оно затронет и район столицы. Эпицентр находится в 370 км от Кангры и в 260 км от Уттаркаши, которые известны сильными землетрясениями», — заявил профессор кафедры прикладной геофизики института Пи Кей Хан.
По его словам, разрушительные землетрясения уже происходили в этом районе в 1905 и 1945 годах.
Он отметил усиление сейсмической активности в регионе за последние два года, пояснив, что это свидетельствует о накоплении энергии деформаций.
Профессор призвал руководство страны незамедлительно информировать население о приближающейся угрозе и принять необходимые меры.
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