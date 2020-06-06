В Азербайджане за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек

В Азербайджане за сутки коронавирус подтвердился у 379 человек, что стало максимальным приростом с начала эпидемии. Об этом сообщает оперштаб страны.

Отмечается, что за сутки скончались 79-летний и 64-летний пациенты, 153 человека выписались из больниц.

Всего в Азербайджане коронавирусом заразились 7239, скончались 84, выздоровели 4024 человека. Страна провела 334 тысячи тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.