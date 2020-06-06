Двух туристов оштрафовали и выгнали из Венеции за купание Гранд-канале
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Туристов из Германии оштрафовали и выгнали из Венеции за то, что они купались в Гранд-канале.
По словам представителя полиции, днем 3 июня мужчины разделись возле моста Риальто, оставили там вещи, после чего прыгнули воду и поплыли по Гранд-каналу.
«Они были оштрафованы на €350 каждый», — передает слова полицейского CNN.
После уплаты штрафа туристов временно выслали из города в соответствии с положением, которое позволяет властям выдворять человека из города для поддержания общественного порядка.
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