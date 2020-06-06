Летние кафе и парки откроют в Белгородской области

Власти Белгородской области объявили об открытии летних кафе и парков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующую меру планируют ввести с субботы, 6 июня. Данное постановление было подписано губернатором Евгением Савченко.

Помимо кафе и парков в регионе возобновят работу музеи, стадионы, библиотеки, зоопарки, а также другие рекреационные зоны и микрофинансовые организации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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