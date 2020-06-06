Житель Кузбасса избил приехавшую на вызов к его матери медсестру

Житель Кузбасса избил медсестру скорой помощи, которая приехала на вызов к его матери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в селе Осиновое Плесо в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Бригада скорой помощи выехала на вызов к пациентке с инсультом. После приезда сын женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на медсестру, взяв за волосы и ударив головой об машину.

В региональном Центре медицины катастроф добавили, что пациентка была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Степень тяжести состояния медсестры не уточняется, она проходит обследование. По данным центра, другие родственники пациентки также кидались на машину.

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