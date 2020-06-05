Минздрав: cитуацию с COVID-19 в России удалось переломить
Заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин заявил, что в cитуации с COVID-19 в России наступил перелом. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в стране все еще продолжается борьба с коронавирусом нового типа.
«Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — сказал Камкин.
По последним данным, в России выявлено 449,8 тыс. случаев коронавируса, из них — 5528 летальных исходов. Число выздоровевших достигло 212,6 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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